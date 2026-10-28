Appuntamenti macroeconomici del 28 ottobre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 28/10/2026
08:00 Germania: Indice GFK (atteso -30,9 punti; preced. -30,6 punti)
10:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. 1,7%)
11:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. 2,4%)
11:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. 10,9%)
12:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -5,3%)
15:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -300K barili; preced. -3,06 Mln barili)
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