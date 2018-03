Leonardo accelera in Borsa dopo conference call su risultati

Leonardo

(Teleborsa) -allunga il passo in Borsa nel giorno della conference call sui risultati del 2017 , incrementando i guadagni messi a segno la vigilia sull'onda dell'entusiasmo per il contratto in Qatar da 3 miliardi di euro Il Chief Executive Officer del contractor italiano,, ha spiegato che i driver della crescita a doppia cifra della profittabilità passano per una significativa accelerazione della divisione Elicotteri e per il mantenimento della forza nella divisione Elettronica, Difesa e Sistemi di Sicurezza.Il top manager ha inoltre affermato che la società è in linea con l'esecuzione del piano industriale quinquennale In questo momento il titolo Leonardo sta guadagnando il 2,30% sul listino milanese.