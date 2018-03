Toys R Us conferma la chiusura di tutti i negozi in USA

(Teleborsa) -. La conferma arriva dalla stessa società, la quale annuncia che, mandando a spasso qualcosa comeLa crisi era stata già annunciata, tanto che il colosso dei giocattoli aveva fatto ricorso alla procedura di bancarotta a settembre scorso , poi la notizia choc della scorsa settimana che parlava della chiusura di tutti i negozi in USA a causa dell'inefficacia della procedura di risanamento.Ora la big dei giocattoli, in crisi da tempo a causa della concorrenza dei videogames, ce manderà a casa 33 mila dipendenti., ha detto il numero uno, precisando che il gruppo sta ora lavorando per garantire un processo "ordinato" di chiusura dei punti vendita in USA e riorganizzare alcuni business all'estero, in particolare Canada, Asia ed Europa laddocve le conedizioni lo consentano.