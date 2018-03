Bitcoin in rialzo su parole Kuroda

(Teleborsa) - Giornata positiva per le, che stanno beneficiando di alcune buone notizie provenienti dalIn particolare sembra che i paesi del G20 non siano intenzionati a imporre una stretta sulla regolamentazione delle valute digitali.Da segnalare poi le parole del governatore della Banca centrale del, che davanti ai banchieri e ministri delle finanze presenti all'evento ha dichiarato che "le criptovalute possono essere un vantaggio per il sistema finanziario".Positivo l'inizio di settimana per il, che secondo la piattaforma Coindesk si porta a 8.540 dollari evidenziando un balzo del 4,20%. Bene anche l'che scambia a quota 553 dollari (+16%).