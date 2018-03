Enervit, conti in salita nel 2017

Enervit

(Teleborsa) -chiude il 2017 con ricavi pari a 56,1 milioni di euro in crescita del 3,1% rispetto ai 54,4 milioni di euro conseguiti alla fine dell’esercizio 2016.L'pari a 2,9 milioni di euro sale rispetto ai 2,4 milioni del 2016.: positiva per 1,7 milioni di Euro (era positiva per 1,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2016). L'pari a 7 milioni di euro sale del 17% rispetto ai 6 milioni del2016 (a perimetro costante +9,5%). Lpari a 5 milioni di euro rispetto ai 3,9 milioni di euro del 31 dicembre 2016 (a perimetro costante +16,0%).(al lordo delle ritenute di legge), con messa in pagamento a partire dal 23 maggio 2018, con Record date 22 maggio 2018 e data di stacco della cedola il 21 maggio 2018.A Piazza Affari, Enervit sale dello 0,59%.