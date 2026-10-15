USA, migliora l'indice manifatturiero Empire State di New York

L'indicatore si porta a +25,5 punti nel mese di ottobre

(Teleborsa) - Migliora l'indice manifatturiero Empire State di New York. L'indicatore, nel mese di ottobre, si è portato a +25,5 punti dai +7,6 punti di settembre. Il dato è anche migliore delle stime degli analisti che erano per una salita più contenuta, ovvero fino a +12,1 punti.



L'indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni.



Fra le varie componenti dell'indice, quella sui nuovi ordini è passata a +23,2 punti da +2 mentre quella sulle consegne è salita a +13,1 punti da -3,2. Quella sulle scorte si è portata a 11,6 punti da +8,9.

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