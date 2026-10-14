Auto elettriche e ibride, cresce il commercio nell’UE

(Teleborsa) - Nel 2025, l’Unione europea ha importato auto elettriche e ibride per un valore complessivo di 45,1 miliardi di euro, registrando un aumento del 4% rispetto ai 43,4 miliardi del 2024. Ancora più marcata la crescita delle esportazioni, che hanno raggiunto i 64,7 miliardi di euro, con un incremento del 10% rispetto ai 58,7 miliardi dell’anno precedente.



Il commercio di queste vetture ha registrato una crescita significativa dal 2017, quando le auto elettriche e ibride rappresentavano complessivamente il 10% delle importazioni e il 3% delle esportazioni totali di automobili dell’UE.



Nel 2025, le auto completamente elettriche hanno costituito il 20% delle importazioni e il 18% delle esportazioni europee, rispetto, rispettivamente, allo 0,8% e all’1,1% del 2017. Le ibride plug-in hanno raggiunto il 17% delle importazioni e il 9% delle esportazioni, contro l’1,2% e l’1,8% del 2017. Le ibride non plug-in hanno invece rappresentato il 23% delle importazioni e il 14% delle esportazioni, a fronte dell’8% e dello 0,3% registrati nel 2017.



Quasi il 40% delle auto prodotte nell’UE è elettrico o ibrido



Nel 2025, l’Unione europea ha prodotto 12,6 milioni di automobili, di cui 4,8 milioni elettriche o ibride: quasi il 40% del totale e circa un milione in più rispetto ai 3,9 milioni del 2024. Nel dettaglio, il 17% delle vetture prodotte era completamente elettrico, il 7% ibrido plug-in e il 14% ibrido non plug-in.



Anche il valore della produzione ha registrato un aumento, passando dai 123 miliardi di euro del 2024 ai 139 miliardi del 2025. Le auto completamente elettriche hanno raggiunto un valore di 68 miliardi di euro, rispetto ai 58 miliardi dell’anno precedente. Seguono le ibride non plug-in, con 38 miliardi, un dato stabile rispetto al 2024, e le ibride plug-in, salite da 27 a 33 miliardi di euro.



Nel complesso, le auto completamente elettriche hanno rappresentato il 21% del valore totale della produzione automobilistica dell’UE, mentre le ibride non plug-in e le ibride plug-in hanno contribuito rispettivamente per il 12% e il 10%.



Cina primo fornitore di auto elettriche dell’UE



Nel 2025, la Cina si è confermata il principale Paese di provenienza delle auto completamente elettriche importate dall’Unione europea, con una quota pari al 42% del totale. Al secondo posto si è classificata la Corea del Sud, con il 27%, seguita dal Giappone, con il 9%.



Sul fronte delle esportazioni europee, il Regno Unito è stato il principale mercato di destinazione, assorbendo il 35% delle auto elettriche esportate dall’UE. Seguono gli Stati Uniti e la Norvegia, entrambi con una quota del 14%.

Condividi

```