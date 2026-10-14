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In rosso il comparto chimico italiano (-1,94%), performance negativa per SOL

Finanza, Indici settoriali
In rosso il comparto chimico italiano (-1,94%), performance negativa per SOL
(Teleborsa) - Si è mosso verso il basso l'indice del settore chimico, dopo un esordio in lieve salita del settore Chimico europeo.

Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a quota 54.473,6 con un ribasso dell'1,94%, rispetto alla chiusura precedente. In lieve salita l'indice EURO STOXX Chemicals che si ferma a 1.574, dopo un inizio di seduta a 1.565.

Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto chimico, sottotono SOL, che chiude la seduta con un calo dell'1,94%.


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