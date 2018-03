FCA chiude al rialzo. Dopo Marelli, Marchionne valuta lo spin off di Comau

FCA

Fiat Chrysler

(Teleborsa) - Giornata di guadagni perche aha chiuso in salita del 2,46% a 17,27 euro per azione.Dopo lo scorporo di, senza la quotazione,starebbe valutando la possibilità di procedere allo spin-off di, l'altra controllata attiva nella componentistica.Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 17,43 Euro. Primo supporto individuato a 16,94. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 17,92.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)