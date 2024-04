Azimut, Giuliani: PFN post spin-off ci permetterà di effettuare buy-back e investire in aziende

Azimut

(Teleborsa) - "Nel 2004 Azimut Holding si è quotata con: circa 700 consulenti finanziari, la gestione in Italia e in Lussemburgo solo sui titoli quotati e una posizione finanziaria debitoria derivante da un LBO. A vent'anni dalla quotazione, durante i quali abbiamo moltiplicato per 15 il capitale dei nostri azionisti iniziali, Azimut Holding". Lo ha affermatodel Gruppo, al termine dell' assemblea odierna "Affrontiamo il futuro (post spin-off di una parte del sistema distributivo italiano) con circa 850 consulenti finanziari (+20% circa rispetto a quelli presenti in IPO nel 2004) selezionati con criteri qualitativi e che avranno a disposizione per i loro clienti tutti gli strumenti tecnologici derivanti dai nostri investimenti nel fintech effettuati da oltre 8 anni in tutte le parti del mondo - ha aggiunto - Per quanto riguarda la nostra gestione degli investimenti, attiva, siamo, in grado di investire in tempo reale su tutti i mercati pensando con testa in Italia come i nostri clienti nazionali e beneficiando della nostra presenza globale (circa il 50% dei 95 miliardi di euro delle masse proviene da centinaia di migliaia di clienti esteri)"."Inoltre, siamo in grado di investire nei mercati privati (private equity/credit, venture capital, infrastrutture ecc…) in Italia e all'estero (Stati Uniti, Brasile, Turchia ed Emirati Arabi Uniti) - ha detto Giuliani - La nostra posizione finanziaria netta, post restituzione del bond in dicembre di 500 milioni di euro e post spin-off di parte della rete in Italia, si dovrebbe attestare a ben oltre 1,5 miliardi di euro. Questo ci permetterà di, aiutando gli imprenditori ad espandersi all'estero, a crescere e, se lo vorranno, a quotarsi in Borsa, accompagnandoli in un cammino che noi Azimutiani abbiamo già percorso con successo e mantenendo la nostra indipendenza".