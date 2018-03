Aeroporto Catania, molte le novità della Summer 2018

(Teleborsa) - Novità all'nella, la stagione compresa fra fine marzo e fine ottobre. 31 Paesi stranieri collegati con Catania dall'Europa, dall'Africa e dall'Asia, 97 voli diretti, 77 aeroporti internazionali, 8 hub intercontinentali e 7 nuovissime rotte come Dubai, Norimberga, Tolosa, Nantes, Nizza, Bordeaux e Londra Southend cui si aggiungono Marrakech e Siviglia in autunno.Inoltre aumentano le frequenze su Francoforte, Malta, Parigi, Monaco e Dusseldorf; idem sulla Catania-Roma, la rotta più trafficata d’Italia, che in estate arriverà a 40 voli giornalieri (andata e ritorno).Buoni i numeri per laormai imminente: si prevedono 205.000 passeggeri in transito su Catania (+10% rispetto allo scorso anno), 75.000 dei quali sono stranieri (+15%)