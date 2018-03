Banca Carige corre in Borsa. Mincione verso crescita nel capitale e rinnovo il CdA

Banca Carige

(Teleborsa) -, che si infiamma sull'. Il titolo infatti raggiunge in Borsa a 0,0083 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,0084 e successiva a quota 0,0088. Supporto a 0,008.L'ipotesi di crescita del finanziere romano nel capitale della banca genovese è stata rilanciata da una intervista a Mincione del Sole 24 Ore, in cui apre alla. e si metteNel motivare la decisione di acquistare una quota iniziale del 5,4% e la prospettiva di salire al 9,9%, Mincione ha spiegato. Fra le ipotesi ha citatoPoi, rinnovando fiducia nei confronti dell'Ad Paolo Fiorentino e nel piano di rilancio dell'Istituto genovese, Mincione ha parlato della, affermando che non c'è fretta. "La revoca la chiederemo quando saremo pronti", ha detto, aggiungendo "ci prendiamo il tempo che serve per individuare la rosa dei consiglieri di alto profilo"., secondo azionista di Carige con una quota del 9%, con il quale potrebbe anche fare blocco e conquistare la maggioranza del CdA. Il primo azionista Malacalza dal canto suo si è detto disposto ad intrattenere colloqui con gli altri azionisti.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)