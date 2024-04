Banca Profilo, Arepo BP presenta lista per rinnovo CdA

Banca Profilo

(Teleborsa) -ha comunicato che è statain programma alla prossima assemblea degli azionisti, convocata per il 29/30 aprile 2024. Non sono quindi state presentate liste di minoranza.La lista per il rinnovo delpresentata da Arepo BP S.p.A. (titolare del 62,403% del capitale sociale di Banca Profilo), è composta da: 1. Giorgio Di Giorgio; 2. Fabio Candeli; 3. Paola Antonia Profeta; 4. Maria Rita Scolaro; 5. Giorgio Gabrielli; 6. Paola Santarelli; 7. Gimede Gigante; 8. Francesca Colaiacovo; 9. Michele Centonze; 10. Patrizia Gioiosa.La lista per il rinnovo delpresentata da Arepo BP S.p.A. è composta da: Sindaci Effettivi 1. Nicola Stabile; 2. Gloria Francesca Marino; 3. Maria Sardelli; Sindaci Supplenti 1. Daniele Vezzani; 2. Alessandro Fosco Fagotto.