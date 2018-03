Toscana Aeroporti: masterplan Firenze in regola con la VIA

(Teleborsa) - Nessun dubbio che il Masterplan relativo al progetto della nuova pista dell’aeroporto di Firenze goda della compatibilità ambientale.. La società di gestione sottolinea come "il ricorso sia stato presentato nonostante i numerosi studi tecnici e specialistici condotti sulle ipotesi di adeguamento dello scalo, che hanno evidenziato la completa fattibilità del progetto di ampliamento".. Il positivo esito del percorso a livello ministeriale, concluso nel rispetto del recepimento della direttiva europea di riferimento, ha sancito la sostenibilità ambientale del progetto, assurgendo i relativi impatti a livelli di significatività tali da poter essere considerati compatibili con l’ambiente e col territorio".A dire come stanno le cose sono in tre:e certificazioni ministeriali sulla valutazione di impatto ambientale."Il progetto della nuova pista, definite strumentali, sostenute da informazioni imprecise e nom basate sui dati scientifici che accompagnano il masterplan., tenendo conto che l’aeroporto di Pisa non può reggere da solo la crescita.