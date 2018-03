Mazzoncini: "Dall'UE 500 miliardi per nuove infrastrutture ferroviarie. Investire nel segnalamento ERTMS"

(Teleborsa) - "neled è importante che siano previste risorse anche per l'), il sistema di segnalamento innovativo e di eccellenza che ha dato importanti risultati in termini di sicurezza e di affidabilità nel sistemaitaliano dove è operativo dal dicembre 2005". Lo ha dichiarato, A.D. e D.G. didurante l’incontro fra tecnici ed esperti di settore presenti a Milano alla(26 al 28 marzo)."Il Corridoio Reno-Alpi - ha continuato- può essere il progetto pilota per estendere questo sistema tecnologico su tutti i Corridoi europei. In ambito nazionale il nostro obiettivo è quello di potenziare le linee ferroviarie dei nodi urbani e metropolitani con l’evoluzione tecnologica, sistema che ci permetterà di incrementare la capacità di traffico per i servizi pendolari".Il sistema(ERTMS) unico standard tecnologico per i Corridoi ferroviariÈ la soluzione ideale proposta dall'Union Internationale des Chemins de fer (UIC) per renderli interoperabili e percorribili, senza soluzione di continuità, dai treni delle imprese ferroviarie operative in tutti i Paesi comunitari.Lo standardè stato scelto dall'come linguaggio unico per il sistema ferroviario europeo, visti gli eccellenti risultati raggiunti per il sistema AV/AC Torino – Salerno e Torino – Milano – Brescia.L'che permette di gestire e controllare il traffico ferroviario lungo la rete. La strumentazione di bordo è stata progettata allo scopo di sostituire i molteplici, e tra loro incompatibili, sistemi di circolazione e sicurezza delle varie ferrovie europee allo scopo di garantire l’interoperabilità dei treni.La tecnologia, che garantisce elevati standard di sicurezza (safety), è una delle più avanzate disponibili sul mercato mondiale e potrebbe essere installata anche nei Corridoi intercontinentali che collegheranno l’Asia all'Europa (One Belt One Road).Intanto, domani 27 marzo, a Roma, FS italiane terrà una conferenza stampa di Presentazione della Relazione Finanziaria 2017.