Siemens acquisisce attività strategiche di MERMEC e rafforza la presenza in Italia

(Teleborsa) - Siemens ha completato l’acquisizione di alcune attività strategiche del Gruppo MERMEC, azienda italiana specializzata in tecnologie ferroviarie. Le attività entrano in Siemens Mobility, rafforzandone le competenze nella diagnostica, nell’asset intelligence e nel segnalamento ferroviario, oltre a consolidarne la presenza industriale in Italia.



"Accogliere i collaboratori e le attività di MERMEC in Siemens Mobility rappresenta un importante traguardo nel rafforzamento del nostro portafoglio globale di tecnologie ferroviarie. Unendo competenze complementari nel segnalamento, nella diagnostica e nell’asset intelligence, aumentiamo il valore che offriamo ai clienti in tutto il mondo, rafforzando al contempo ulteriormente la nostra presenza industriale in Italia", ha dichiarato Michael Peter, Presidente di Siemens Mobility.



L’ acquisizione rafforzerà ulteriormente il portafoglio globale di Siemens per le infrastrutture ferroviarie, sostenendone la strategia di lungo periodo e gli investimenti in un mercato ferroviario in crescita. L’integrazione della solida presenza di MERMEC nelle infrastrutture ferroviarie delle linee principali italiane con l’esperienza di Siemens nel segnalamento urbano contribuirà alla modernizzazione e alla digitalizzazione della rete ferroviaria nazionale italiana.



I clienti di Siemens Mobility beneficeranno di un’offerta di servizi più ampia, che combina le competenze di Siemens nell’asset intelligence e nella diagnostica, sia a bordo sia nei depositi, con l’avanzato portafoglio di MERMEC di veicoli diagnostici dotati di sistemi di misurazione e software per l’ispezione delle infrastrutture ferroviarie. Il risultato sarà una piattaforma scalabile di diagnostica e analisi, con una portata globale grazie alla presenza internazionale di Siemens Mobility e alla sua consolidata base clienti.



L’ acquisizione comprende le principali attività di MERMEC in Italia nei settori del segnalamento ferroviario di terra, dell’elettrificazione, delle telecomunicazioni, della diagnostica e dell’analisi dei dati, consentendo una gestione degli asset più efficace, predittiva e basata sui dati. Sono escluse dall’operazione le partecipazioni di MERMEC in Angelstar, Mont Saint Michel con la controllata Compagnie des Signaux e CSEE DE, già MERMEC Deutschland (Angelo Holding).



Con circa 1.700 dipendenti, le attività acquisite servono clienti in oltre 70 Paesi e hanno generato ricavi per circa 430 milioni di euro nell’esercizio 2025. I collaboratori di MERMEC, tutte le sedi, incluso il sito Ferrosud di Matera, e le relative capacità industriali entreranno a far parte dell’ecosistema globale di innovazione di Siemens Mobility.

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