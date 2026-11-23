Alstom, nuovo contratto da 1,2 miliardi di euro nell'Europa occidentale

(Teleborsa) - Alstom , azienda francese attiva nella costruzione di treni e infrastrutture ferroviarie, ha annunciato la firma di un nuovo contratto del valore di circa 1,2 miliardi di euro nell'Europa occidentale.



L'ordine comprende la modernizzazione di un sistema di trasporto, nonché la sua gestione e manutenzione per oltre 10 anni. Il nome del cliente e ulteriori dettagli del contratto saranno resi noti in un secondo momento.

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