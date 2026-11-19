CDP: dal CdA via libera a nuove operazioni per 2,2 miliardi di euro

Approvati interventi per sostenere gli investimenti degli Enti pubblici, l’export delle imprese italiane e lo sviluppo delle infrastrutture strategiche

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale Dario Scannapieco, ha deliberato nuove operazioni per un valore complessivo di 2,2 miliardi di euro a sostegno di territori, infrastrutture, imprese italiane e Cooperazione internazionale.



Investimenti nei territori



A conferma del ruolo di CDP quale partner storico della Pubblica Amministrazione, il Consiglio ha approvato iniziative a favore degli Enti pubblici, destinate principalmente a sostenere gli investimenti nei settori della viabilità e della riqualificazione urbana. Inoltre, è stato dato via libera a nuove iniziative per sostenere l’attivazione di strumenti finanziari che combinino risorse pubbliche e private a supporto di progetti a favore dei territori.



Iniziative per imprese e infrastrutture



Sul fronte dell’export, il CdA ha autorizzato nuove risorse per accompagnare la crescita internazionale di grandi gruppi industriali attivi in settori strategici per l’economia italiana anche con l’obiettivo di generare un impatto positivo sui livelli occupazionali e sulle filiere coinvolte. Il Consiglio ha inoltre dato il via libera a risorse a sostegno di infrastrutture fondamentali per la competitività del Paese.



Crescita sostenibile in Africa e America Latina



Si rafforza inoltre l’impegno di CDP nell’ambito della Cooperazione internazionale, con nuovi interventi finalizzati a promuovere la resilienza climatica, la tutela delle risorse naturali e lo sviluppo sostenibile nei Paesi partner.



In particolare, i progetti approvati dal Consiglio riguardano il sostegno alle politiche ambientali e alla tutela della biodiversità in America Latina e il miglioramento dell’accesso ai servizi idrici, lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e il rafforzamento della resilienza climatica in Africa.



Nel complesso, le iniziative confermano l’impegno di CDP nel promuovere, anche in collaborazione con Istituzioni finanziarie internazionali e banche multilaterali di sviluppo, progetti capaci di dare impulso alla crescita economica nei Paesi partner della Cooperazione.

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