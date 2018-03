Sostenibilità, accordo FS e Banca Etica per riuso stazioni e linee ferroviarie dismesse

(Teleborsa) -di circa 450 stazioni impresenziate e delle linee ferroviarie dismesse del network di Rete Ferroviaria Italiana.Questo l’oggi, 26 Marzo, a Milano"Il Gruppo FS Italiane ha avviato negli ultimi anni importanti interventi per riqualificare e riorganizzare gli spazi e le aree delle principali stazioni italiane non più funzionali alle attività ferroviarie. Le stazioni ferroviarie, infatti, non sono più solo luoghi dove iniziano o finiscono i viaggi.quindi, sia grandi sia medio/piccole, per renderle poli di attrazione e di servizi per il territorio e non solo efficienti poli trasportistici" - ha commentatoaggiungendo che "sviluppando progetti di sostenibilità sociale e ambientale il Gruppo FS Italiane vuole facilitare e favorire, anche attraverso comodati d’uso, attività associative del Terzo settore e del mondo no profit"."L'intesa con FS Italiane è un’: con pari attenzione cioè alla sostenibilità economico-finanziaria e a quella socio-ambientale" - ha affermato- ricordando che "in questo momento la sfida della riqualificazione degli immobili e dei beni comuni presenti nelle periferie urbane e nelle aree interne del Paese è al centro delle nostre attività".Nel dettaglio,e comunicherà ai soggetti selezionati le linee guida per usufruire dei servizi di Banca Etica.di riqualificazione, promuoverà eventi culturali per presentare progetti e offrirà servizi creditizi e bancari integrati.