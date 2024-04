BPER lancia sul mercato il Sustainability Linked Loan

Gruppo BPER Banca

(Teleborsa) -nnuncia il lancio sul mercato del, il nuovo prodotto di finanziamento progettato per offrire unpredeterminati e misurabili.Il nuovo finanziamento, che ha une orientato alla guida delle imprese, accompagna le aziende nellalegati al raggiungimento di obiettivi annuali definiti,, suddiviso per settore economico e tipologia di piano di transizione.In linea con gli impegni presi attraverso la partecipazione alla, BPER ha identificato una serie di, tra cui agrifood, manifattura, energia, gestione dei rifiuti, trasporto e commercio.La Banca offriràper accompagnare le imprese italiane nel loro percorso verso la sostenibilità. Il prodotto prevede infatti unESG., Chief Retail & Commercial Banking Officer di BPER Banca, ha dichiarato "dopo il successo del Fin Sustainability, con la garanzia del Fondo Europeo degli Investimenti, e dell'Immobiliare Green Corporate, vincitore del premio Abi innovazione per la sostenibilità 2024, siamo orgogliosi di presentare al mercato il nuovo prodotto Sustainability Linked Loan. Questa iniziativa premia le imprese che investono in progetti e iniziative per raggiungere obiettivi ESG predeterminati e oggettivi" ."Crediamo – ha proseguito Kuhn – che settori chiave come agrifood, manifattura, energia, trasporto e commercio abbiano un ruolo fondamentale nella lotta al cambiamento climatico e nell'adozione di pratiche più sostenibili. Siamo quindi determinati a essere un partner fidato per le aziende italiane, supportandole nel loro percorso di transizione verso la sostenibilità".