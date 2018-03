Eurozona, in peggioramento il sentiment di consumatori e imprese

(Teleborsa) -l'indice che misura il sentiment delle fiducia dei consumatori è risultato pari a 112,6 punti dai 114,2 (rivisto da 114,1) di febbraio risultando al di sotto delle aspettative (113,4). Giù anche il sentiment nel complesso dell', dove l'indice è sceso di ben 1,9 punti a 112,5 da 114,4 punti (rivisto da 114,3).Il dato è reso noto la), che ha segnalato anche un nuovo deterioramento del clima affari a 1,34 punti (sceso di 0,14 punti da +1,48 del mese precedente), risultando al di sotto delle attese degli analisti che erano per 1,39 punti.Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, larisulta stabile (a +0,1 punti), mentre ilcala ancora (a 6,4 da 8 punti). Peggioramento anche per i servizi a 16,3 punti dai 17,6 del mese precedente, sotto il consensus (16,5 punti). In controtendenza aumentano le costruzioni (a +5,2 da +4,3), mentre crolla di 2,9 punti il(a 1,6 da 4,5).