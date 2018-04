Governo, al via le consultazioni di Mattarella

(Teleborsa) - Oggi, mercoledì 4 aprile 2018, a un mese esatto dalle elezioni politiche , il presidente della Repubblicaaprirà le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. In giornata riceverà al Quirinale i presidenti delle Camere, l'ex capo dello Stato Giorgio Napolitano, i rappresentanti di Svp, del gruppo Misto (quattro per la Camera, sei per il Senato) e Fratelli d'Italia. Domani, giovedì 5 aprile 2018, sarà la volta del Partito Democratico, Forza Italia, Lega, e Movimento 5 Stelle.Con molta probabilità le consultazioni si chiuderanno con una prima fumata nera, ossia il Capo dello Stato non darà a nessuno l'incarico per formare la maggioranza. Un secondo giro di consultazioni potrebbe essere quindi convocato per la prossima settimana.Intanto il capo del Movimento 5 Stelle,, lancia la proposta al Pd o in alternativa alla Lega di, ma senza Forza Italia. Salvini risponde ponendo le sue condizioni: "si parte dal centrodestra, dialogando anche con M5s ma senza veti", escludendo un governo con il Partito Democratico.