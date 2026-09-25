Palazzo Chigi: “Grazie a Eni per il tetto al prezzo dei carburanti”
(Teleborsa) - Il Governo esprime apprezzamento per l’iniziativa di Eni di introdurre un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. In una nota di Palazzo Chigi, l’esecutivo definisce la misura un "lodevole atto di attenzione all’Italia", in linea con l’obiettivo di contenere il caro carburante.
Secondo il Governo, l’aumento dei prezzi dei carburanti sta incidendo sulle famiglie italiane anche a causa del difficile contesto internazionale. L’iniziativa di Eni viene quindi indicata come un contributo nella direzione di calmierare i costi sostenuti dai cittadini.
```