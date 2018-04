(Teleborsa) -che dimostrano come ciò sia dovuto. Lo scorso 1° aprile sono scattati i ribassi di luce e gas , ma questo non basta.Nel 2008, infatti,, ossia +69,7 euro su base annua,, con unA impressionare è: nel 2008 imposte e "Oneri di sistema"su ogni singolale stesse voci incidono per il. Per il, ma resta a livelliSul banco degli imputati, secondo il Codacons,e che contengono balzelli vari, qualiIl loroin bolletta