SOL si rafforza in Brasile: acquista 85% di PRONEP

Gruppo SOL

(Teleborsa) - Il, multinazionale che opera nel settore dei gas tecnici, industriali e medicinali e nel settore dell’assistenza domiciliare attraverso le società a marchio "VIVISOL", ha rafforzato la propria posizione in Sud America, attraverso una nuova acquisizione nel mercato brasiliano dell’assistenza domiciliare, dove già opera con le società del Gruppo PPAR, tra cui Global Care, Unit Care e DN Global, oltre a BLA e JML operanti nell’attività ospedaliera a San Paolo.La società Airsol - interamente controllata da SOL - ha acquisito l’85% del capitale sociale di Pronep Lar Internacao Domiciliar (PRONEP), società con sede a Rio de Janeiro e attiva nel settore dell'assistenza a domicilio negli Stati di Rio de Janeiro, San Paolo e Espirito Santo, dalla società Elevate Care International Brazil Aggregator LP, interamente controllata dal fondo di private equity americano Halifax Group. I due imprenditori brasiliani e partner storici del Gruppo SOL, Euro Palomba e Luiz Tizatto, hanno acquistato il rimanente 15%.Questa operazione - sottolinea una nota - conferma l'impegno di VIVISOL a sviluppare ulteriormente la propria offerta di servizi in Brasile, dove già opera con le società del Gruppo PPAR.Nel 2023 PRONEP ha raggiunto un fatturato totale di circa 227 milioni di Reais, pari a circa 40,7 milioni di Euro, servendo circa 2.500 pazienti, con un organico di 319 dipendenti diretti, lavorando con oltre 40 assicurazioni.Il, per i prossimi tre anni, sarà formato da Euro Palomba (CEO), Aldo Fumagalli Romario, Mirco Lazzarini (Procuratore) e Michela Fumagalli Romario.