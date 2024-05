Dl superbonus, Brancaccio (Ance): retroattività e continui cambiamenti normativi

(Teleborsa) - "La. Vedremo quale sarà il testo, ma siamo preoccupati perchè si procede a botte di modifiche continue.su cui i cittadini e le imprese fanno affidamento". Lo ha affermato l, all'Askanews in merito all'annunciato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, volto ad introdurre l'obbligo di rateizzazione in dieci anni, anzichè quattro, dei crediti derivanti dal bonus."Si è generato un equivoco dicendo che siccome la misura riguarda il 2024 la retroattività non c'è. Non è cosi' - ha spiegato Brancaccio -. Prendiamo ad esempio i condomini che non hanno concluso i lavori nel 2023 e li stanno portando avanti con il superbonus al 70%, come prevede la legge.". Quindi, secondo la presidente dell'Ance, "". "Se ho stipulato con la banca un contratto per l'acquisto dei crediti in quattro anni - aggiunge - cosa succede di questo contratto nel 2024? Chi paga questa differenza di costo?". "Un'altra "mazzata" potrebbe arrivare se fosse confermato lo stop alla compensazione dei crediti con i contributi previdenziali. Le imprese strutturate che hanno dipendenti fanno affidamento su questa possibilità", conclude la presidente.