Mercitalia Fast, arrivano i super treni merci che correranno sull'alta velocità

(Teleborsa) -. L'iniziativa, che è parte del Gruppo Ferrovie di Stato Italiane, è stata presentata oggi dai vertici del gruppo: l'AD del Gruppo FS,, e l'AD di Mercitalia Logistics,, assieme al Presidente"Con il nuovo servizio Mercitalia Fast utilizzeremo la rete Alta Velocità/Alta Capacità anche per il trasporto merci" ha annunciato, aggiungendo "in futuro contiamo di estendere l’offerta anche ad altri terminal presenti nelle principali città italiane toccate dal network AV/AC: Torino, Novara, Milano, Brescia, Verona, Padova, Roma e Bari".Il servizio cargo all freighe viceversa, dal lunedì al venerdì, dai terminal Caserta Marcianise e Bologna Interporto.Il servizio sfrutterà i. Un treno che, come sottolineato dal numero uno del gruppo, è in grado di trasportare l'equivalente in merci di un Boeing 747 o di diciotto Tir nella sua configurazione standard a 12 vagoni.La velocità è nel DNA di questi treni, ma data la natura del trasporto, gli ETR 500 correranno ad una velocità inferiore alla velocità media che i Frecciarossa dedicati al trasporto passeggeri raggiungono su tratte come la Napoli-Roma e la Firenze-Milano-Torino. La velicità media sarà infatti di, con un tempo di viaggio dii sulla tratta in questione.L'offerta dei treni merci super-veloci è rivolta ache fanno del tempo un fattore cruciale oed investono in innovazione e neifacili e veloci da caricare, scaricare e stivare.E con questa mossaper rilanciare un settore in persistente declino sino al 2014, anno che segna la fine della lunga crisi economico-finanziaria, che ha letteralmente dimezzato il traffico cargo in Italia. Grazie alla ripresa economica, infatti, il, che Mercitalia sta cavalcando con l'offerta di sin un settore che dal 2009 è liberalizzato e competitivo.Una strategia che si inserisce nella cornice del, costruito sul Piano "Connettere l'Italia" del Ministro Delrio Il rilancio è testimoniato anche dai numeri di, che a meno di un anno dalla sua costituzione vanta già un flusso di cassa positivo (è la prima volta nel settore delle merci), un(si stima circa 1,5 miliardi) e un'intensa attività nell'ambito di alleanze e partnership.: una, perché in grado di sfruttare unaper il paese qual è la rete AV/AC e non accavallarsi con l'altro servizio a maggior valore aggiunto del traffico passeggeri che è tipicamente diurno;, perché andrà a coprire una fascia oraria (quella notturna) che vede il traffico merci consumare energia a basso costo e ridurre dell’80% le emissioni di anidride carbonica rispetto alla modalità di trasporto su gomma."Mettiamo finalmente a reddito una rete pensata non solo per i passeggeri", ha dettoI due vertici Mazzoncini e Gosso hanno anche illustrato i, nato nel gennaio 2017 dal raggruppamento delle società del Gruppo FS Italiane che operano nel business del trasporto merci e della logistica.In particolare, il Polo Mercitalia sta raggiungendo gli obiettivi indicati dal Piano industriale 2017-2026 del Gruppo FS Italiane: giàdi euro su un totale di 1,5 miliardi di investimenti previsti in dieci anni e, per la primavolta nella storia del business merci delle Ferrovie italiane, nel 2017 sono stati generatidi euro.Il numero uno del gruppo FSha sottolineato che nel suo primo anno di attivitàprevisti dal piano. "Abbiamo così dato avvio al rilancio del settore merci e logistico in Italia e all’estero", ha sottolineato il manager che auspica diGli investimenti, ripartiti dopo decenni, e le attività avviate testimoniano la forte volontà di FS Italiane di rilanciare il settore. Dai contratti per la fornitura diper il trasporto combinato e convenzionale, agli accordi sottoscritti per lo sviluppo della logistica in Italia e all’estero.