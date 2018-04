Conti pubblici, Bruxelles chiede a Italia rispetto target fiscali, riduzione deficit e debito

(Teleborsa) - La Commissione europea "ritiene. Per l'Italia è importantissimo".Lo ha detto il vicepresidente della Commissione UE,, in un'intervista al Tg5 a margine del workshop Ambrosetti. "Ci aspettiamo che l', le valutazioni verranno fatte all'inizio del prossimo semestre", ha aggiunto.In una intervista a La Stampa, invece, Dombrovskis ha spiegato cheaggiungendo che la Penisola "ne ha fatto molto uso negli scorsi anni", pertanto "si potrebbe dire che".Bruxelles, spiega il Vicepresidente dell'esecutivo comunitario, sarà. ". La prassi abituale è stata che un Governo in carica per la gestione corrente presenti un Documento fondato su uno scenario di politiche immutate e sul programma nazionale di riforme già varato. Sarà l'Esecutivo con pieni poteri a potergli attribuire un nuovo valore politico".