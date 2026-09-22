Regno Unito, deficit oltre le attese: il Budget mette Healey sotto pressione

(Teleborsa) - Il Regno Unito ha registrato un indebitamento superiore alle previsioni nei primi cinque mesi dell’anno fiscale, aumentando la pressione sul cancelliere dello Scacchiere John Healey in vista del suo primo Budget, previsto per il 28 ottobre. Secondo l’Office for National Statistics (ONS), il deficit ha raggiunto 77,3 miliardi di sterline, 8,1 miliardi oltre le stime dell’Office for Budget Responsibility.



Solo ad agosto il governo ha preso in prestito 18,3 miliardi di sterline, contro i 14,8 miliardi previsti dall’Office for Budget Responsibility (OBR). L’aumento è arrivato nonostante entrate fiscali solide ed è stato determinato soprattutto dalla crescita della spesa per beni e servizi, dai maggiori costi per gli interessi sul debito e dall’aumento della spesa per welfare.



Gli interessi sul debito hanno raggiunto 8,8 miliardi di sterline ad agosto, un livello record per il mese, e secondo l’ONS potrebbero superare i 10 miliardi sia a settembre sia a ottobre, anche per effetto dell’inflazione.



La situazione riduce ulteriormente lo spazio di manovra del governo in vista del Budget. Il margine fiscale di 23,6 miliardi di sterline disponibile a inizio anno è già stato intaccato dall’aumento dei costi di finanziamento, mentre il governo dovrà conciliare gli obiettivi di spesa con il rispetto delle proprie regole fiscali.



I mercati obbligazionari restano sotto pressione: il rendimento dei titoli di Stato britannici a 10 anni è salito fino al 5,24%. Intanto, il debito pubblico ha raggiunto quasi 3.000 miliardi di sterline alla fine di agosto, pari al 93,8% del PIL.



Le entrate fiscali nei primi cinque mesi sono state superiori di 1,1 miliardi alle previsioni dell’OBR, ma la spesa ha superato le stime di 7,4 miliardi. Di questa differenza, 2,4 miliardi sono riconducibili a welfare e pensioni e 2 miliardi agli interessi sul debito.



Il prossimo aggiornamento dell’ONS sui conti pubblici sarà pubblicato prima del Budget del 28 ottobre, mentre il governo dovrà definire come mantenere gli obiettivi fiscali in un contesto di costi di finanziamento e spesa ancora elevati.



(Foto: © Chris Dorney / 123RF)

Condividi

```