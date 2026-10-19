L'Ecopillola di Ferretti - Francia: un debito pubblico pernicioso



1 - La crescita del PIL



2 - Debito e Deficit

E' privo di freni: mentre il nostro debito è considerato sotto controllo e, dal 2028, dovrebbe iniziare un trend discendente, il debito francese, secondo il Fondo Monetario, è in pieno trend ascendente ed è destinato a raggiungere il 128% del PIL entro il 2030. Il debito francese è super alimentato: banalmente i francesi, spendendo più di quanto entra nei forzieri dello Stato, hanno cumulato un deficit monster del 5,7% del PIL, in trend ascendente. Da evidenziare a questo proposito che la Francia è l'unica tra le grandi economie europee ad avere un deficit sopra il 5% e che l'Italia attualmente ha un deficit tra il 2,9 e il 3%. Oltretutto il debito francese oltre che dal deficit è costantemente alimentato dall'aumento della spesa per interessi, derivante dall'aumento dei tassi in chiave anti-inflazionistica. Il debito francese è resiliente: Posto che la spesa primaria francese è la più alta in Europa ed è decisamente rigida, il Fondo Monetario ritiene che l'unico modo per riportare su una traiettoria virtuosa il debito francese sia proprio una drastica riduzione della spesa pubblica; peccato che questa cura da cavallo sia del tutto incompatibile con l'attuale situazione sociale e politica in Francia. A titolo di esempio, i manifestanti per strada chiedono, solo per il piano straordinario per i licei circa 10 miliardi, mentre la Le Pen chiede a gran voce zero Irpef fino a 30 anni, pensioni a 62 anni e aumenti per gli insegnanti del 10%. Il debito francese è instabile, infatti, questo debito non è solo detenuto per oltre il 60% da stranieri, ma tra questi la presenza di fondi speculativi e di edge fund si è notevolmente rafforzata dal 2022. Il che vuol dire, banalmente, che il debito francese è sempre più vulnerabile ad attacchi speculativi e a possibili crisi di sfiducia. Da qui, i recenti declassamenti della Francia da parte delle società di rating e lo spread sui titoli decennali volato a livelli mai visti prima.

(Teleborsa) - Lasono il tema dell'ultima, che ne esamina i contorni, i possibili rischi per la sostenibilità dei conti pubblici ed i riflessi per i mercati finanziari.Secondo il Fondo monetario, la, decisamente al di sotto della crescita prevista per i principali partners europei: media dell'Eurozona +1,1%, Italia +0,8%, Germania +1,3%.del Fondo per il 2027, che prevedono una crescita francese intorno a uno 0,6-0,7%. Dunque, un rallentamento del PIL, forse non drammatico, ma reso persistente da unadei francesi nella capacità della politica di gestire l'attuale situazione economica. Sfiducia che finisce per frenare gli investimenti e comprimere i consumi dei privati.Ma l'aspetto più preoccupante dell'economia francese è rappresentato dal, che ha raggiunto allegramente iIl problema però non sta tanto nelle dimensioni di questo debito, ma nel fatto che ci troviamo di fronte a un debito pernicioso, a causa di almeno