Conti pubblici UE, deficit fermo al 3% e debito in aumento nel 2025

(Teleborsa) - Il rapporto tra deficit delle amministrazioni pubbliche e PIL è rimasto invariato al 3% nel 2024 e nel 2025 nell'Eurozona. Nell'intera UE, tale rapporto è rimasto anch'esso invariato al 3,1%, confermando il livello registrato nel 2024. Lo comunica Eurostat, spiegando che il rapporto tra debito pubblico e PIL nell'Eurozona è aumentato dall'86,6% alla fine del 2024 all'87,7% alla fine del 2025, mentre nell'UE è passato dall'80,3% all'81,5%.



Nel 2025, tutti gli Stati membri, ad eccezione di Cipro (+3,6%), Danimarca (+2,9%), Grecia (+2,0%), Irlanda (+1,8%) e Portogallo (+0,7%), hanno registrato un deficit. I disavanzi più elevati sono stati rilevati in Romania (-7,8%), Polonia (-7,2%), Belgio (-5,2%) e Francia (-5,1%). Undici Stati membri hanno registrato un deficit pari o superiore al 3% del PIL.



Alla fine del 2025, i rapporti più bassi tra debito pubblico e PIL sono stati registrati in Estonia (24%), Lussemburgo (26%), Danimarca (27,2%), Bulgaria (29,9%), Irlanda (34,8%), Svezia (35,1%) e Lituania (39,3%). Dodici Stati membri presentavano un rapporto tra debito pubblico e PIL superiore al 60%; i valori più elevati sono stati registrati in Grecia (145,4%), Italia (136,7%), Francia (115,7%), Belgio (108,1%) e Spagna (100,5%).



Sempre nel 2025, in Eurozona, il rapporto tra spesa pubblica totale e PIL si è attestato al 49,8%, mentre il rapporto tra entrate pubbliche totali e PIL è risultato pari al 46,8%. Per l'UE, i corrispondenti valori sono stati rispettivamente del 49,4% e del 46,3%. Sia nell'Eurozona che nell'UE, i rapporti relativi alle entrate e alla spesa pubblica hanno registrato un incremento rispetto al 2024.



(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)

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