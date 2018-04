Bluserena riacquista tre villaggi resort e conferma leadership nelle vacanze mare

(Teleborsa) -, la società del Gruppo Carlo Maresca che si occupa di turismo, haceduti nel 2007 dalla stessa azienda abruzzese aldel Gruppo Capitalia. Le tre strutture sono ilin Abruzzo, ilin Calabria e ilin Sardegna.Con un totale di, Bluserena si colloca così al vertice del settore vacanze mare, potendo contare, ad oggi, su oltre, che diventeranno 4.400 nel 2019."Si tratta di un risultato importante che conferma la solidità dell’azienda e l’appeal della nostra offerta e delle nostre strutture", commentaImminenti anche il completamento del’, a Badesi, entro l’estate 2019 e l'inaugurazione a Castellaneta Marina, in Puglia, il 31 maggio prossimo, di, già Nova Yardinia, un complesso profondamente ridisegnato e rinnovato grazie ad un investimento di oltre dieci milioni di euro.Se, da un lato, Bluserena ha un primato sulla ricettività, dall'altro,grazie all'expertise vantata dal Gruppo Carlo Maresca nell'ambito delle energie rinnovabili con l'altra società del gruppo Blunova tramite energia solare. Le strutture "green" del gruppo sono il Serené Village di Marina di Cutro (Kr), il Granserena Hotel di Torre Canne di Fasano (Br), il Serenusa Village di Licata (Ag) e il Torreserena Village di Torre Mattone di Ginosa (Ta), che coprono i propri fabbisogni di elettricità per il 78%. Gli impianti di queste strutture sommano 3.044 KWp di potenza, per una produzione complessiva di 4,8 GWh ed un risparmio di emissioni di Co2 in atmosfera di circa 15mila tonnellate annue.“Queste strutture ci permettono di concretizzare un rapporto sostenibile sia con le strutture ma soprattutto con l’ecosistema che le ospitano", afferma il numero uno del gruppo, richiamando "la visione green del nostro modo di fare impresa”.Nel 2017 Bluserena ha realizzato circadi euro, con un incremento del 3% ed in crescita per il quarto anno consecutivo. In aumento anche il livello di marginalità, con un Ebitdar che si attesta a 28 milioni di euro (incremento dell’8% rispetto all'anno precedente)."Nel 2018, circa trecentomila in più rispetto al 2017", afferma l'Ad Maresca, ricordando che "si tratta di una crescita costante, a conferma che l’attenzione al cliente e la solidità finanziaria e organizzativa sono da trent’anni i tratti distintivi ed i fiori all’occhiello di Bluserena”.