Indagine Unipol-Ipsos su vacanze italiani: 1 su 2 partirà in auto e il 70% non userà telepedaggio

(Teleborsa) - Un recente sondaggio di, elaborato da, mette in luce le abitudini degli italiani per le vacanze estive del 2024, evidenziando alcuni punti salienti.Ilil 32% utilizzerà un dispositivo di telepedaggio e il 28% pagherà in contanti. In particolare, i, mentre i Millennials (29-43 anni) e la Gen X (44-59 anni) usano principalmente le carte (rispettivamente 51% e 50%). Tra chi non usa il telepedaggio, il 40% dichiara di viaggiare troppo poco in autostrada per giustificarne l'acquisto.Il, mentre il 14% è indeciso e il 10% non viaggerà. La maggioranza sceglie vacanze brevi (fino a 3 notti), mentre il 45% opterà per vacanze medio-lunghe (4-13 notti).Laseguita dall'Europa (19%). Il mare è la destinazione principale per il 53% degli italiani, seguita dalle vacanze culturali (25%) e dalla montagna (12%). L'auto è il mezzo di trasporto più utilizzato (52%), seguita dall'aereo (29%) e dal treno (10%).Hotel, b&b e agriturismi sono preferiti dal 47% dei vacanzieri, mentre il 18% sceglie una casa in affitto., con il 35% che utilizza portali di viaggi e il 5% che prenota direttamente sul sito del tour operator. Il 18% contatta direttamente la struttura e il 9% si rivolge a un'agenzia di viaggi.Le principali preoccupazioni degli italiani sono, l'e il. I Baby Boomers sono particolarmente preoccupati per il maltempo, mentre i Millennials temono l'affollamento e i costi extra. La Gen Z, invece, è preoccupata per la possibilità di incidenti.Il 55% degli italiani utilizza prevalentemente, mentre il 24% ricorre al contante. Il contante è preferito per l'acquisto di souvenir (45%) e per i parcheggi (41%), mentre le carte sono utilizzate principalmente per pernottamenti (74%), ristorazione (68%) e benzina (60%).