MARE Group, approvato dal MIMIT progetti di ricerca IMPROVE

Mare Group

(Teleborsa) -, società attiva nel settore dell'ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan annncia che(Ministero delle Imprese e del Made in Italy) il(decIsion support systeM for Production management based on pRedictiOn of high impact VariablEs), sviluppato in collaborazione con tre partner industriali (GELESIS S.r.l., 3DNA S.r.l. e Clio S.r.l.) e l’Università degli Studi di Salerno, in cui Mare Group opera come soggetto capofila.Il progetto hae prevede la realizzazione di unutile a predire le performance di alcune variabili di funzionamento nel corso di unal fine die migliorare laon time rispetto alle richieste specifiche del mercato. L’output finale del progetto sarà una(DSS), basata su sistemi di machine learning p applicabile in diversi ambiti industriali.Ilcomplessivo ammissibile del progetto è pari a, di cui 2,1 milioni relativi a Mare Group, con un, suddivisi in 0,85 milionie 0,4 milioni in forma di, Presidente di Mare Group e Responsabile delle attività di Ricerca e Sviluppo del Gruppo, ha commentato: "L’approvazione del progetto di Ricerca e Sviluppo IMPROVE, è motivo di grande orgoglio per Mare Group. Il progetto si inquadra perfettamente nella strategia di crescita delineata dal gruppo, che prevede investimenti in Ricerca & Sviluppo a supporto di un piano di espansione industriale che guarda all’allargamento dei mercati ed allo sviluppo di tecnologie e prodotti trasversali e scalabili. Inoltre, il progetto IMPROVE consente di coniugare digitalizzazione e sostenibilità, paradigma chiave per l’evoluzione futura del Gruppo".