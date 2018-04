Istat, frena il potere d'acquisto delle famiglie

(Teleborsa) - Aumentano nel 2017 le spese per consumi finali (+2,5% in termini nominali) delle famiglie italiane. Il dato emerge nell'analisi dei Conti nazionali per settore istituzionale dell'Istat, per gli anni 2015-2017, che evidenzia un aumento del reddito disponibile (+1,7%) e delrispetto alle tendenze registrate nel biennio precedente".L'Istat rileva, inoltre, unache scende al 7,8% (0,7 punti percentuali dal 2016).Il tasso di profitto delle società non finanziarie, nel 2017, scende al 41,7% (-0,7% dal 2016) ed il tasso di investimento cresce al 21,1% (+0,9%). Le società finanziarie registrano una riduzione del valore aggiunto ai prezzi base (-1,4%).Nell'anno passato - spiega l'Istituto di statistica - ilha inciso sul reddito disponibile delle famiglie per il 16,2%, su quello delle società non finanziarie per il 23,8% e per il 18,6% su quello delle società finanziarie.Sale l'accreditamento delle società finanziarie (14 miliardi in più dell'anno passato), mentre per le società non finanziarie e per le famiglie risulta un peggioramento pari rispettivamente a 3 e 4 miliardi di euro.L'si riduce di 1,9 miliardi di euro, con un saldo pari a -39,7 miliardi di euro.