Confesercenti: quattro anni di vulnerabilità per l’economia italiana

(Teleborsa) - "Da quattro anni, a causa delle tensioni internazionali, l’economia italiana vive una vulnerabilità permanente", una situazione che non si registrava "dalle crisi petrolifere degli anni ’70". È l’analisi del presidente di Confesercenti, Nico Gronchi, in un colloquio con l’ANSA.



Secondo Gronchi, l’economia ha mostrato una significativa capacità di tenuta, ma questa resilienza ha avuto un costo. Le stime di Confesercenti indicano che, considerando il solo impatto degli shock energetici sull’inflazione, dal 2022 a oggi l’Italia avrebbe perso circa 46 miliardi di euro di potere d’acquisto, oltre 30 miliardi di consumi e quasi 52 miliardi di Pil reale.



A pesare ulteriormente è stata anche la pressione fiscale, che secondo l’associazione ha continuato ad aumentare. Famiglie e imprese avrebbero pagato complessivamente circa 77 miliardi di euro di imposte in più rispetto a quanto avrebbero versato se la pressione fiscale fosse rimasta ai livelli del 2021.

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