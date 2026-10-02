Vendite al dettaglio, le associazioni: il quadro resta debole e cauto

Codacons, bene il rialzo ad agosto ma resta negativo il confronto annuo

Federdistribuzione, andamento poco brillante dei consumi conferma prudenza

Confesercenti, estate "fredda" per le vendite

(Teleborsa) - Le associazioni a tutela dei consumatori e della distribuzione, pur prendendo atto di un recupero delle vendite al dettaglio registrato ad agosto, mantengono complessivamente unsottolineando lacon l'aumento dei prezzi in scia alle persistenti"I consumi estivi degli italiani spingono le vendite al dettaglio che ad agosto, dopo due mesi di cali consecutivi, tornano a registrare un rialzo congiunturale sia in valore che in volume. Tuttavia il, col volume delle vendite che registra un sensibile calo". Lo afferma il"Ledi agosto fanno da traino al commercio, con un incremento congiunturale sia in valore (+0,8%) che in volume (+0,5%), mentre quelle non alimentari rimangono sostanzialmente ferme – analizza il Codacons – Nel confronto con lo, tuttavia, il: il volume complessivo delle vendite scende del -1%, con punte del -1,3% per i beni non alimentari, a fronte di un incremento dei valori in media del +0,5%, con punte del +0,9% per gli alimentari"."Ciò per effetto degli incrementi dei prezzi determinati dallache sta spingendo al rialzo i listini al dettaglio in numerosi comparti, a partire dagli alimentari, incidendo sui consumi e sulla spesa delle famiglie che se da un lato cala quantitativamente, dall'altro costa sempre di più" – conclude il Codacons."I dati diffusi dall'Istat relativi alle vendite al dettaglio del mese di agosto evidenziano a livello tendenziale una crescita a valore del +0,5% accompagnata da un calo a volume del -1,0%"."I dati Istat evidenziano, anche nel mese di agosto, il perdurare di un, confermando un quadro di domanda interna. A incidere è innanzitutto il clima di incertezza legato a un panorama internazionale che resta complesso, con ricadute significative sull'andamento deie, più in generale, sulle prospettive economiche di famiglie e imprese"."In questo contesto, il livello di fiducia ancora contenuto continua adelle famiglie, che hanno mostrato unaanche durante il periodo dei saldi estivi. Ne risentono in particolare i consumi in comparti come, ad esempio, abbigliamento, accessori e generi casalinghi, per i quali le famiglie possono più facilmente rinviare o ridimensionare le proprie decisioni di acquisto. È un comportamento che riflette lae che contribuisce a mantenere debole la dinamica complessiva della domanda interna"."In vista dei, sarà quindi importante concentrare le risorse disponibili su azioni capaci di rafforzare il potere d'acquisto degli italiani, come avvenuto con il sostegno alle famiglie economicamente più fragili attraverso il rinnovo della ', e sostenere la capacità di investimento delle imprese. Provvedimenti in questa direzione potranno contribuire a creare condizioni più favorevoli per una ripresa della domanda interna, sostenendo i consumi e accompagnando il percorso di crescita dell'economia nei prossimi mesi"."Un'estate 'fredda' per le vendite: dopo due mesi consecutivi di calo congiunturale sia in valore che in volume - giugno e luglio - i dati diffusi da Istat sulle vendite al dettaglio relativi al mese di agosto non rischiarano il quadro di ombre, certificando la: le stime evidenziano una netta contrazione dei volumi d'acquisto, che registrano complessivamente un calo del -1,0% su base mensile", afferma Confesercenti in una nota."Questo ridimensionamento estivo: nei primi otto mesi, le vendite totali in volume si mantengono, pur con fatica, in territorio positivo con un modesto +0,4%. Rilevazioni che mostrano, dunque, una persistente cautela nei consumi da parte delle famiglie che, a fronte di prezzi che continuano a impattare il potere d'acquisto, riducono le quantità effettivamente acquistate"."Ancora una volta, a, per cui sia il dato mensile (-2,5% in volume) sia quello cumulato nei primi otto mesi (-0,8% in volume) confermano lo stato di sofferenza strutturale del commercio tradizionale. Ed il confronto con la Grande Distribuzione mette a nudo questo divario: la, staccando i piccoli esercizi di circa un punto e mezzo percentuale, mentre prosegue la corsa dell'online, che nei primi otto mesi supera il 10%"."In uno scenario economico complesso ed incerto, con il, il quadro del commercio al dettaglio mostra significativi segnali di difficoltà, mentre si accentua la disparità tra i diversi canali distributivi, con una crescita a due velocità che accentua il: una tendenza preoccupante che rischia di penalizzare ulteriormente le attività di vicinato - già messe a dura prova da anni di contrazione dei consumi, aumento dei costi e pressione concorrenziale sempre più intensa - e far avanzare, senza adeguati interventi strutturali, il fenomeno della desertificazione commerciale nei nostri centri urbani, con il conseguente impoverimento economico e sociale dei nostri territori".