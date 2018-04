Sempre più imprese italiane all'estero. Boom di cibo e moda

(Teleborsa) - Crescono i negozi Made in Italy al di fuori dei confini nazionali.Secondo l’annuale Osservatorio Confimprese ilregistra uncon 230 aperture mentre sonocon unaQuanto ai Paesi di destinazione il comparto si spacca in due:, Francia in testa,Larisulta inoltre ilcon 1.900 affilianti e oltre 71.500 affiliati per un fatturato totale superiore a 55 miliardi di euro.