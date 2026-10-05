Banco Desio, intesa con SACE per la crescita delle imprese

Supporto a internazionalizzazione e investimenti strategici in Italia

(Teleborsa) - Banco Desio ha aderito agli accordi quadro SACE Garanzia Internazionalizzazione e Garanzia Archimede, rafforzando il proprio impegno a supporto delle imprese italiane nei percorsi di crescita, competitività e sviluppo in Italia e all’estero.



Con Garanzia Internazionalizzazione, Banco Desio potrà mettere a disposizione delle imprese finanziamenti assistiti dalla garanzia SACE per sostenere progetti legati alla crescita sui mercati esteri e nelle filiere a vocazione internazionale. Lo strumento consente di supportare sia iniziative di internazionalizzazione diretta — quali investimenti all’estero, approntamento di forniture o produzioni destinate ai mercati internazionali e investimenti in Italia funzionali a progetti di sviluppo estero — sia fattispecie di internazionalizzazione indiretta, tra cui subforniture di beni e/o servizi connesse a forniture o produzioni estere di clienti italiani e investimenti o approntamento di forniture in Italia nell’ambito di filiere a vocazione internazionale.



Attraverso Garanzia Archimede, Banco Desio potrà sostenere investimenti infrastrutturali e produttivi strategici realizzati sul territorio nazionale, accompagnando le imprese nei loro percorsi di crescita, innovazione e competitività e contribuendo allo sviluppo del sistema produttivo italiano.



Le due garanzie permettono a Banco Desio di ampliare ulteriormente le soluzioni con cui il Banco accompagna le aziende nei loro percorsi di crescita, trasformazione e consolidamento competitivo.



Attraverso questi Accordi Quadro, Banco Desio consolida la collaborazione con SACE, confermando il proprio contributo alla crescita del tessuto produttivo italiano e al rafforzamento della competitività del Sistema Paese.



Stefano Vittorio Kuhn, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banco Desio, ha dichiarato: "Le imprese stanno affrontando una fase nella quale crescere significa sempre più spesso investire, innovare e aprirsi a nuovi mercati. Il nostro ruolo è accompagnarle mettendo a disposizione strumenti finanziari adeguati e coniugando concretezza e velocità di risposta, un fattore oggi essenziale per cogliere le opportunità di sviluppo. L’adesione agli Accordi Quadro con SACE amplia ulteriormente la nostra capacità di intervento, sia a supporto delle aziende che guardano ai mercati internazionali, sia a sostegno di quelle che investono in Italia per rafforzare la propria competitività. Vogliamo continuare ad essere al fianco delle imprese con soluzioni concrete, tempi di risposta rapidi, grazie alla profonda conoscenza dei territori in cui operiamo".



"La collaborazione con Banco Desio rappresenta per SACE una leva fondamentale per ampliare l’accesso delle imprese a strumenti finanziari in grado di sostenerne i percorsi di crescita", ha dichiarato Andrea Mattioli, Chief Underwriting Officer SACE di SACE. "Garanzia Internazionalizzazione e Garanzia Archimede rispondono a esigenze complementari: accompagnare le aziende nello sviluppo sui mercati esteri e, allo stesso tempo, sostenere investimenti strategici in Italia, rafforzando la competitività del tessuto produttivo e del Sistema Paese".

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