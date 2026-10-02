Eurozona, inflazione accelera a settembre spinta dal caro-energia

3,8% annuo; dato core al 2,5%

(Teleborsa) - In rialzo l'inflazione nell'Eurozona a settembre. È quanto emerge dai dati preliminari dell'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), che ha pubblicato stamattina la stima flash sui prezzi al consumo.



Nel dettaglio, l'inflazione annua dovrebbe attestarsi al 3,8%, rispetto al 3,2% di agosto.



Esaminando le principali componenti dell'inflazione nell'area euro , si prevede che l'energia registrerà il tasso annuo più elevato a settembre (18,8%, rispetto al 14,3% di agosto), seguita dai servizi (3,2%, rispetto al 3,0% di agosto), alimentari, alcolici e tabacco (1,4%, rispetto all'1,1% di agosto) e beni industriali non energetici (1,1%, rispetto all'1,2% di agosto) .



Su mese, i prezzi al consumo segnano una accelerazione a +0,6% dal +0,4% del mese precedente.



L'inflazione core - che esclude le componenti più volatili quali energia, cibo e tabacchi - viene stimata al 2,5%, in linea al consensus, dal +2,4% del mese precedente.



L'inflazione armonizzata, escluse le componenti cibo ed energia, è attesa al 2,2% su anno, rispetto al +2,1% di agosto.

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