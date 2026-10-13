Mimit: al via dal 19 ottobre la Settimana Anticontraffazione

Undicesima edizione per l’appuntamento dedicato alla difesa delle imprese e dei consumatori dal mercato del falso

(Teleborsa) - Avrà luogo dal 19 al 23 ottobre l’undicesima edizione della Settimana Anticontraffazione, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) attraverso la Direzione Generale per la Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Uibm). L’iniziativa, che vedrà il confronto tra istituzioni, forze dell’ordine, autorità di vigilanza, esperti, associazioni di categoria e rappresentanti dei consumatori, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni economici della contraffazione e sui rischi per la salute e la sicurezza legati ai prodotti contraffatti, promuovendo al contempo il valore della proprietà industriale e la diffusione della cultura della legalità.



Ad aprire la Settimana Anticontraffazione sarà il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, che lunedì 19 ottobre, alle ore 10.00, inaugurerà nel Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini il primo appuntamento, dedicato al ruolo dei territori nella lotta alla contraffazione, con collegamenti da Milano, Torino, Firenze e Bari. Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 16.00, si terrà la riunione plenaria, a porte chiuse, del Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding (Cnalcis), presieduta dal viceministro Valentino Valentini.



Nel corso della settimana saranno approfonditi i temi legati alle PMI e al Made in Italy, con particolare attenzione all’impatto della contraffazione sui marchi nazionali e alle opportunità offerte da brevetti, marchi e disegni per la tutela e la competitività delle imprese. Spazio anche al digitale e ai mercati internazionali, con focus sul contrasto alla contraffazione online, sugli strumenti di segnalazione e controllo, sulla tutela dell’innovazione all’estero e sulla protezione dei consumatori. Previsti inoltre approfondimenti sui rimedi individuali e sugli strumenti di tutela collettiva, oltre alla sesta edizione del Policy Dialogue, promosso da INTA e INDICAM in collaborazione con il Mimit, in programma a Milano il 22 ottobre.



La Settimana Anticontraffazione 2026 si concluderà venerdì 23 ottobre con la sesta edizione della “Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti”, organizzata presso la Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Un appuntamento dedicato alle nuove generazioni, con la partecipazione di studenti delle scuole secondarie di secondo grado e collegamenti con gli istituti scolastici del territorio nazionale e le scuole italiane all’estero.

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