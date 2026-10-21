Regno Unito, l'inflazione accelera oltre le attese su base annua a settembre

(Teleborsa) - Risulta in accelerazione l'inflazione del Regno Unito nel mese di settembre 2026. Secondo il report mensile dell'Office for National Statistics (ONS), i prezzi al consumo registrano un incremento del 3,5% annuo, leggermente sopra il +3,4% del consensus, dopo il +3,1% del mese precedente. Su base mensile, la crescita dell'inflazione si è attestata allo 0,4%, rispetto al +0,3% atteso e allo 0,5% del mese precedente.



Il dato core dell'inflazione, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, è risultato in aumento dello 0,2% su base mensile, come atteso, dopo il +0,3% di agosto. La variazione tendenziale si attesta al 2,8%, in linea con il consensus e rispetto al +2,6% precedente.



Mostrano una tendenza al rialzo anche i prezzi alla produzione. Sempre a settembre, hanno registrato un aumento dello 0,8% su base mensile, superando il +0,7% sia del consensus sia del mese precedente. A livello annuale, si è registrata una variazione pari a +4,6%, rispetto al +4,3% stimato e al +3,8% del mese precedente (rivisto da +3,7%).



L'indice core, al netto di cibo, bevande, tabacchi e petrolio, ha registrato un incremento dello 0,2% su mese (+0,2% il mese precedente rivisto da +0,3%), mentre è salito del 2,9% su base annuale (+2,8% il precedente rivisto da +2,7%).



(Foto: © Marian Vejcik / 123RF)

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