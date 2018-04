Mediaset torna in utile nel 2017

Mediaset

Vivendi

(Teleborsa) - Ottimo l'andamento complessivo dinel 2017, con dati decisamente superiori al budget previsionale. Si segnalano l’aumento della quota di mercato pubblicitario e il forte calo dei costi televisivi, elementi che hanno determinato la forte crescita del Risultato operativo e il conseguente ritorno all'utile netto. Tutti fattori positivi che confermano i tempi di raggiungimento degli obiettivi del piano Mediaset 2020 presentato al mercato all'inizio dell’esercizio.rispetto ai 3.667,0 milioni di euro del 2016. In particolare, i ricavi in Italia si sono assestati a 2.636,2 milioni di euro rispetto ai 2.675,9 milioni di euro dell’anno precedente. In Spagna i ricavi netti sono stati pari a 996,3 milioni di euro rispetto ai 992,0 milioni del 2016.a fronte della perdita di 294,5 milioni di euro segnata nel 2016 (esercizio alterato come noto dagli effetti negativi della vicenda). In Italia il Risultato netto passa da -380,1 milioni di euroregistrati nel 2016 a -9,9 milioni di euro del 2017. In Spagna il dato positivo migliora rispetto al 2016 raggiungendo i 197,5 milioni di euro rispetto ai 171,0 milioni di euro dell’anno precedente.rispetto ai 1.162,4 milioni di euro del 31 dicembre 2016.Il Consiglio ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di destinare l’utile di esercizio a riserva straordinaria.