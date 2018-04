Airbus, Grazia Vittadini nuova Chief Technology Officer

Airbus

(Teleborsa) -ha nominato l’italianaNell’ambito della propria funzione, Vittadini riporterà a Tom Enders, Chief Executive Officer di Airbus, ed entrerà a far parte del Comitato Esecutivo a partire dal 1 maggio 2018, si legge in una nota del colosso aerospaziale europeo.Grazia Vittadini ricopre attualmente il ruolo di Executive Vice President of Engineering di Airbus Defence and Space. Succede a Paul Eremenko, che ha lasciato l’azienda alla fine dello scorso anno.