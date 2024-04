Stevanato Group, Ugo Gay nominato Chief Operations Officer

Stevanato Group

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nella produzione di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, ha annunciato laUgo Gay porta in Stevanato Group un', nella gestione aziendale, nella supply chain e nelle operations. Prima di entrare a far parte di Stevanato, ha ricoperto posizioni di leadership chiave in rinomate realtà, tra cui l'. In, ha ricoperto diversi ruoli, dalle vendite alle operazioni industriali, fino a diventare amministratore delegato e direttore generale della nuova consociata Diasorin Italia.Nel suo nuovo ruolo di COO di Stevanato Group, Ugo Gay si occuperà di definire e mettere in atto le strategie di sourcing, pianificazione e produzione per guidare la crescita dell'azienda e raggiungere gli obiettivi e la vision aziendale, si legge in una nota. Ugo Gay ha assunto ufficialmente il ruolo di Chief Operations Officer ilcon