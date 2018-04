Regionali Friuli Venezia Giulia, leghista Fedriga verso la vittoria

(Teleborsa) - I primi risultati dello spoglio delle schede, indicano la Lega come primo partito. Il candidato alla presidenza del Friuli Venezia Giulia,, sostenuto dal centrodestra,. Le sezioni scrutinate sono poco meno di 500 su 1.369.Ilè al. Segue Alessandro Fraleoni Morgera (M5S), con il 14,04% dei consensi. Infine Sergio Cecotti (Patto per l'Autonomia) con l'1,77%.Lo spoglio delle schede elettorali per le regionali è iniziato stamane alle 8.00.Ieri (29 Aprile) oltre un milione di elettori sono stati chiamati alle urne , per scegliere il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, rinnovare il Consiglio regionale ed eleggere i sindaci e i Consigli di 19 Comuni. Ma in realtà la maggior parte degli elettori si è tenuta alla larga dai seggi. Il dato finale, ha registrato una: il 49,63%.