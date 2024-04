PNRR, GdF di Venezia porta alla luce frode ai danni della UE

(Teleborsa) - Laha eseguito un’ordinanza contenente(8 in carcere, 14 arresti domiciliari e 2 interdittive a svolgere attività professionale e commerciale) e, emessa dal Gip del Tribunale di Roma Mara Mattioli su richiesta del Procuratore Europeo Delegato Donata Patricia Costa dell’Ufficio di Venezia.Le operazioni, con il coinvolgimento delle forze di polizia slovacche, rumene e austriache; sul territorio nazionale oltre 150 finanzieri stanno eseguendo, anche con l’ausilio di unità cinofile "cash dog".Le attività di frode hanno in una prima fase riguardato, nell’ambito dei capitoli, erogati da Simest, la quale ha "collaborato attivamente con le autorità e in particolare con la GDF segnalando, per quanto di competenza - nel periodo fra gennaio 2022 e settembre 2023 - tutte le richieste sospette ricevute e risultate successivamente oggetto d’indagine". Nell'ambito del PNRR, la società ha deliberato complessivamente nell’ultimo biennio fondi per 2,7 miliardi in favore di 6900 imprese utilizzando un sistema di controlli "potenziati" che hanno consentito di bloccare la netta maggioranza delle operazioni prima dell’erogazione. Sul totale rilevante delle operazioni coinvolte sono infatti stati erogati, a titolo di anticipo, a 80 imprese 17 milioni di euro, su un totale di fondi deliberati pari a 2,7 miliardi di euro a sostegno di 6900 aziende italiane.Le investigazioni della GdF hanno poi permesso di far emergeree per il sostegno dellaper un valore di circadi euro.Le attività di polizia giudiziaria hanno consentito poi di individuare, mediante l’uso della tecnica del "follow the money", leattuate attraverso un complesso reticolato di società fittizie artatamente costituite anche in Austria, Slovacchia e Romania.Tra i valori sottoposti a sequestro, spiccano appartamenti e ville signorili, importanti somme in criptovalute, orologi di alta fascia (Rolex), gioielli (Cartier), oro e auto di lusso (tra cui Lamborghini Urus, Porsche Panamera e Audi Q8). Tali beni, unitamente agli oltre 600 milioni di crediti, sono tutti oggetto di sequestro nel corso delle operazioni odierne.