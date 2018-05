Tamburi, Asset Italia acquista altre quote in Alpitour

Tamburi Investment Partners

(Teleborsa) -. La società promossa daS.p.A. (TIP) insieme a numerosi family office italiani, ha raggiunto un accordo con i soci di Wish S.p.A. – pariteticamente posseduta dai fondi di private equity gestiti da Wise SGR S.p.A. e ILP III Sicar, quest’ultima supportata da J.Hirsch & Co – per l’acquisto delle loro partecipazioni dirette e indirette nella società che opera nel campo delle vacanze organizzate.L’accordo prevede l’acquisizione – sulla base di una valorizzazione di 470 milioni di euro del Gruppo Alpitour – dell’intero capitale di Wish S.p.A. e dell’intera quota detenuta da Azurline Sarl (detentrici complessivamente del 38,8% di Alpitour S.p.A.) da parte di una società di recente costituzione, Alpiholding S.r.l., il cui capitale sarà detenuto per il 49,9% da Asset Italia 1 S.r.l. (che già possiede il 33% circa di Alpitour S.p.A.), per lo 0,2% da Gabriele Burgio (Presidente ed amministratore delegato del Gruppo Alpitour, azionista rilevante di Alpitour S.p.A.) e per il residuo 49,9% da altri investitori.Alpiholding si è anche impegnata ad acquistare o a far acquistare, alle stesse condizioni, ulteriori quote di Alpitour nel caso alcuni tra gli altri soci fossero interessati a cederle nel medesimo contesto. L’imprenditore torinese Levi, azionista storico di Alpitour, resterà nel capitale in ottica di investimento a lungo termine, così come Fabio Landini, ex socio di Presstour; Wise sgr acquisirà una partecipazione diretta in Alpitour di circa il 3,5%.