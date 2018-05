Aeroporto di Milano Bergamo oggetto di case study per la città di Daegu

(Teleborsa) -, il quarto agglomerato urbano per densità abitativa della Corea del Sud,, cresciuto fino a diventare il terzo aeroporto italiano per movimento passeggeri,delle attività aeronautiche e dei servizi di assistenza a passeggeri e compagnie aeree,, spiega il gestore aeroportuale in una nota.occupazione estesa, in forma diretta e indiretta, valutata inillustrativa della realtà dell’aeroporto di Milano Bergamo,che favorisce l’, asset strategico per il tessuto economico e produttivo della catchment area., che rappresenta il, già licenziato in fase di istruttoria tecnica e in corso di approvazione in sede ministeriale.La delegazione di Daegu è stata accompagnata nell’incontro dal prof. Gianmaria Martini, docente di economia industriale al Dipartimento di Ingegneria gestionale dell’Università di Bergamo, esperto di trasporto aereo.