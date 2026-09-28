Aeroporto Catania, stop voli prorogato sino alla mezzanotte

(Teleborsa) -

L'attività dell'Etna continua a dilaniare l'Aeroporto di Catania, che si trova costretto a prorogare lo stop dei voli in arrivo e in partenza sino alla mezzanotte, ancor prima dello scadere del precedente termine che era a mezzogiorno di oggi, lunedì 28 settembre. Lo ha annunciato SAC, la società di gestione dell'Aeroporto Fontanarossa di Catania.

"In seguito all’emissione di cenere vulcanica nell’atmosfera, restano sospese le attività di volo fino alle ore 23:59 di oggi, lunedì 28 settembre", informa una nota di SAC sulla home page del sito aeroportuale, che avverte i passeggeri "di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto".



Nello specifico, la chiusura riguarda gli spazi corrispondenti ai settore C1 e B3.



